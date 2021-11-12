Bursalı şehit 28. yılında unutulmadı.

28 yıl önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı. Devre arkadaşları Bursa’da bir araya gelerek Şehit Teğmen Şentürk’ün kabrini ziyaret etti, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirdi.

26 Mart 1993 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk’ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 3 yıl önce Gazi İlköğretim Okulunda kurdukları Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk hatıra köşesi yenilenirken anma töreni düzenledi.

Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Okul Müdürü İhsan Altun, Müdür Yardımcısı Şükriye Çolak, Şehit Kardeşi Erol Şentürk ve ailesinin katıldığı törende ihtiyaç sahibi 140 öğrenciye mont hediye edildi. Program anma töreninin ardından rahmetli şehit babası Alibey ve Piyade Teğmen Şenol Şentürk kabir ziyareti ve yapılan duaların ardından son buldu.