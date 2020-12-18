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Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba öldü
Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83) vefat etti.
Haberde İnsan 18.12.2020, 17:32
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Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83) vefat etti.Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Aslanoba’nın ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba’nın Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
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