banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Bursalı iş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü Bursalı iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt da katıldı.

Haberde İnsan 19.08.2022, 14:40
Bursalı iş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü Bursalı iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt da katıldı.

İş adamı Aras’ın cenazesi cuma namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Nilüfer Fethiye Kabristanı’na defnedildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu