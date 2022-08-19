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Bursalı iş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü Bursalı iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt da katıldı.
Haberde İnsan 19.08.2022, 14:40
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü Bursalı iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt da katıldı.
İş adamı Aras’ın cenazesi cuma namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Nilüfer Fethiye Kabristanı’na defnedildi.