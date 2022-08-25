Bursalı imam hatiplilerden Gülşen’e suç duyurusu

Popçu Gülşen’in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri üzerine Bursa’da sivil toplum örgütleri basın açıklaması yapıp adliyede suç duyurusunda bulundu.

Bursa’da toplanan imam hatipliler sarkıcı Gülşen’e suç duyurusunda bulunmak adliyede basın açıklaması

Konuyla ilgili konuşan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kadir Oruç , "Gülşen isimli bir sahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu sahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek; toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifşa etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunları ve mensuplarını hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Önder İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün bütün illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikâyetçi olacağız’ ’dedi.