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Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci Ali Koçak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda engelli öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Kutlama programında katılımcılara ciğer ziyafeti verildi.
Haberde İnsan 19.05.2022, 09:57
Bursalı fenomen ciğerci Ali Koçak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda engelli öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Kutlama programında katılımcılara ciğer ziyafeti verildi.
Bursa’da Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle özel bir kutlama programı düzenlendi.
Engelli öğrenciler ve ailelerinin yer aldığı programda Bursalı fenomen ciğer ustası Ali Koçak da katıldı.
Fenomen ciğerci, 200 engelli öğrenci ve veliye ciğer ziyafeti verdi. Unutulmaz bir gün yaşayan özel çocuklar Ali Koçak ustaya teşekkür etti