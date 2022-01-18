Bursa’da yoğun kar mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın etkili olduğu 24 mahalledeki kar mesaisi ise kesintisiz sürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetleri için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, gün boyunca 11 ilçede kardan kapanan 140 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 15, İnegöl’de 20, Orhaneli’de 16, İznik’te 12, Harmancık’ta 8, Yenişehir’de 6, Keles’te 36, Mustafakemalpaşa’da 6, Kestel’de 8, Gürsu’da 3 ve Osmangazi’de 5 mahalle yolu trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkisini devam ettirdiği Keles’te 6, Mustafakemalpaşa’da 4, Osmangazi’de 4 ve İnegöl’de 10 mahalle yolunda ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcıyor.