banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Bursa’da tarihi pazarda 30 yıllık gelenek bozulmadı

Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Haberde İnsan 10.08.2022, 16:01
Bursa’da tarihi pazarda 30 yıllık gelenek bozulmadı

Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

30 yıldır aşure zamanı tarihi Tuz Pazarı’nda esnaflar tarafından yaptırılan kazan, kazan aşureler vatandaşlara ikram ediliyor. Bu yıl da düzenlenen etkinlikte katılım oldukça yoğundu.

Tuz Pazarı esnafı Ümit Altındiş, "Tuzpazarı 165 yıldır varlığını sürdürüyor. Çarşı esnafı tarafından 30 yıldır aşure etkinliği yapıyoruz. Aşuremiz 5 bin kişiliktir. Çarşı esnafının katkılarıyla yapılmaktadır. Halkımızı ücretsiz olarak aşure gününe davet ediyoruz. Allah kabul etsin’’ dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu