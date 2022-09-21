Bursa’da mahsur kalan keçiyi kurtararak birlikte rafting yaptılar

Bursa’da rafting yapan bir grup genç ormanlık alanda mahsur kalan keçiyi kurtardıktan sonra keçiyle birlikte rafting yaptılar.

Orhaneli ilçesi Kocasu çayı üzerinde rafting yapmaya gelen bir grup genç, ormanlık alanda mahsur kalan bir keçi olduğunu gördüler. Gençler keçiyi kurtardıktan sonra keçiyle birlikte rafting yaptılar.

8 buçuk kilometrelik rafting parkurundan sonra keçi karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Keçinin gençler ile birlikte rafting yapma anı ise kameralara yansıdı.