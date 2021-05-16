Bursa’da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması

Beşiktaş’ın Süper Lig’i şampiyon tamamlamasının ardından Bursa’da taraftarlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyları oluşturup, meşale ve marşlar ile kutlama yaptı.

Süper Lig’in son haftasına lider giren Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile Bursa’da Beşiktaşlı taraftarlar araçlarına binerek şehirde tur attı. Özellikle ana caddelerde bir araya gelen taraftarlar, uzun araç konvoyları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimini sürdüren polis ve bekçiler, sürücüleri uyararak araçlardan inmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç kornalarına basarak tur atan taraftarlara, güvenlik güçleri tarafından kornalara basmamaları uyarılsa da bir süre sonra araç yoğunluğu oluştu. Öte yandan bayrakları ile şampiyonluk coşkusunu yaşayan Beşiktaşlı taraftarların bazıları araç camlarından sarktığı, bazılarının ise sokağa çıkarak marşlar söylediği görüldü. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak taşkınlık çıkartan 3 taraftar ise gözaltına alındı.