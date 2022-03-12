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Bursa’da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa’da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Haberde İnsan 12.03.2022, 07:32
Bursa’da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılanın ardından etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -2 derece olması nedeniyle yollar adeta buz pistine dönerken zaman zamanda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.