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Bursa’da kar kazaları kamerada...Sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa’da etkili olan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar yağışı beraberinde kazaları yaşatıp zincirsiz sürücülerin yolda kalmasına sebep olurken, o anlar kameraya yansıdı.
Haberde İnsan 17.01.2021, 01:09
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Bursa’da etkili olan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar yağışı beraberinde kazaları yaşatıp zincirsiz sürücülerin yolda kalmasına sebep olurken, o anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri yollarda kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Bazı sokaklarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı sokak aralarında yolda kalan araçlar, vatandaşların iterek yardım etmesiyle hareket edebildi. Yetkililer, vatandaşları zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
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