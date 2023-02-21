Bursa’da kadınlar uyku tulumu ve yağmurluk üretip deprem bölgesine gönderiyor

Bursa’da bir araya gelen kadın kooperatifi üyeleri depremzedeler için uyku tulumu ve yağmurluk üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından harekete geçen Karapınar Kadın Kooperatifi Derneği üyeleri atölyelerinde üretime geçti. Bir hayırseverin bağışladığı malzemelerle üretime başlayan onlarca kadın depremzede aileler için gece gündüz, uyku tulumu, ve yağmurluk üretimi yapıyor. Her gün kadınların ürettiği ürünler deprem bölgesine gönderiliyor. Bu işi gönüllü olarak yapan kadınlar herkese örnek oluyor.

Depremin ardından harekete geçtiklerini ifade eden Karapınar Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Enginçayırkök, "Mahallemizde bulunan kadınlar hep beraber toplandık. Afet bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere uyku tulumu ve yağmurluk üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler birinci kalite ve su ve soğuk geçirmiyor. Günde 150 adet üretim yapıyoruz. Burada çalışan kadınların tamamı gönüllü çalıyor. Burada çalışan kadın sayısı değişiyor bazen 12 bazen ise 30 kişi oluyoruz" dedi.

Bir hayırseverin bağışladığı malzemelerle kadınların üretime başladığını belirten Karapınar Muhtarı Mehmet Çakır, "Depremin olduğu ilk andan itibaren Karapınar tek yürek oldu. Mahallemizin kadınları ilk günden itibaren uyku tulumu ve yağmurluk üretimi yapıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz üşümesin diye kadın kardeşlerimiz var gücüyle gönüllü olarak çalışıyor" şeklinde konuştu.