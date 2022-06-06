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Bursa’da kadın sürücüden insanlık dersi

Bursa’da ana yoldan karşıya geçen köpeğe çarpan kadın sürücü gözyaşlarına boğulurken, arabasına koyarak veterinere götürdü.

Haberde İnsan 06.06.2022, 12:26
Bursa’da kadın sürücüden insanlık dersi

Bursa’da ana yoldan karşıya geçen köpeğe çarpan kadın sürücü gözyaşlarına boğulurken, arabasına koyarak veterinere götürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Özlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde giden sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası aracından inen kadın köpeğin başında gözyaşı döktü. Daha sonra çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla yaralı köpeği aracına koyan sürücü, veterinere götürdü. Bu anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken, kadın sürücünün duyarlı davranışı insanlık ölmedi dedirtti.

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