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Bursa’da fasıl eşliğinde yolculuk kameraya yansıdı
Bursa’da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi. O anlar kameraya yansıdı.
Haberde İnsan 06.08.2022, 09:54
Bursa’da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa-Mudanya hattı Bursa istikametine giden bir minibüse binen fasıl grubu, 40 dakikalık yolculuk süresince minibüste bulunan yolculara konser verdi. Vatandaşların ara sıra şarkılara eşlik ettiği duyulurken, renkli görüntüler kameralara yansıdı.