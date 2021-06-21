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Bursa’da dolu yağışı mahsülleri vurdu

Bursa’nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

Haberde İnsan 21.06.2021, 08:27
Bursa’da dolu yağışı mahsülleri vurdu

Bursa’nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

Bursa’nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazisi başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri zarar gördü.

Yağışın ardından tarlaya ve bağlarına giden çiftçiler, zarar gören tarım ürünlerini inceledi.
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