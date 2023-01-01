Bursa’da büyük ikramiyenin vurduğu bilet online olarak seçilerek alınmış

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’nin büyük ikramiyesi olan 200 milyon TL, bu yıl 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri ise Bursa’da Tekel bayisinden online olarak seçilen bilet olduğu öğrenildi.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00’te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL’lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletler ise belli oldu. Biletlerden biri Giresun merkez ve Bursa merkez Osmangazi ilçesinde online olarak satıldı. Bursa’da talihlinin kim olduğu henüz bilinmezken büyük ikramiyenin satıldığı bayi belli oldu.

Talihli biletini online olarak seçilerek almış

Bileti merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde bulunan Uğur Tekel bayide online olarak seçilerek satıldığı öğrenildi. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan Tekel bayinin işletmecisi Onur Uğur, "Makinadan oynanan bilette çıkmış. Makinada toplam 12 bilet oynanmış, bunlardan birine ise büyük ikramiye şans eseri isabet etti. Çeyrek bilete çıktığı için 50 milyon TL. Bilet bana çıksaydı yerdim, fakire falan yardım ederdim diye yalan söylemeye gerek yok. Bu para anca yenir yani. İkramiye bizim bayiden satılan bir bilete çıktığı için mutlu oldum. Bir yandan dükkanımın reklamı olmuş oldu, ayrıca müşterimize çıkması da mutlu etti bizi. 2024 yılında da inşallah bu kadar şanslı oluruz ve bileti bizden alan müşterimize çıkar. Basılı biletler tükenmişti, 12 tane makinadan oynatmışız sadece ikramiyede 12 biletin birine çıktı" dedi.

Öte yandan, bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL’lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (amorti) ve 200 bin TL (teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.