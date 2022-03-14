Bursa’da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar

Bursa’da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.

Bursa’da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar dışarıya akın ederek karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartarak hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü havada bone takıp yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.