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Bursa’da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar
Bursa’da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.
Haberde İnsan 14.03.2022, 04:13
Bursa’da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.
Bursa’da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar dışarıya akın ederek karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartarak hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü havada bone takıp yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.