Bursa’da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerleri doldu taştı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Bursa’da kesim yerleri ve kurban pazarlarında yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Bursa’da kesim yerleri ve kurban pazarları doldu taştı. Havadan da görüntülenen pazar alanında tatlı telaş yaşanırken, belediyenin gösterdiği yerlerde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Kimi vatandaşlar araçlarına kadar kurbanı sırtında taşımaya çalışırken zor anlar yaşadı. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak.

Öte yandan kadınların da kurban yerinde kesime yardım etmesi dikkat çekerken, vatandaşlar kestikleri kurbandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.