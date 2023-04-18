Bursa’da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti

Bursa’da aniden bastıran sağanak dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı araç sahipleri ise fındık büyüklüğünde yağan doluya battaniyeli önlem aldı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.