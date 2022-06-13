Bursa’da 85 yaşındaki kişi Hafızlık sınavına girdi

Bursa’da 85 yaşındaki Mercan Taşdemir, ’2022 Yılı Hafızlık Tespit Sınavına’ girdi. 17 yıl boyunca fahri imamlık yapan Taşdemir’in en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta ’2022 Yılı Hafızlık Tespit Sınavı’na Bursa’dan 85 yaşındaki Mercan Taşdemir katıldı.

85 yaşındaki Mercan Taşdemir bir süre hafızlık eğitimi alarak Savaştepe köylerinde 17 yıl boyunca Fahri İmamlık yaptı. Soma Çarşı Camii, İzmir Bergama’da ve Balıkesir Dere çiftlik Mahallesi’nde ezbere mukabele okudu. Ayrıca her gün bir cüz Kur’an-ı Kerim’i yüzünden veya ezbere okuyarak ayda bir hatim yapıyor.

85 yaşındaki Mercan Taşdemir, ’her gün bir cüz Kur’an-ı Kerim’i yüzünden veya ezbere okuyarak ayda bir hatim yapıyorum. 2022 yılı Ramazan ayında sadece 8 hatim yaptım. Okudukça iştahım açılıyor, okudukça okuyasım geliyor" dedi.

Bu süre zarfında Kuran-ı Kerim’den hiç uzaklaşmayan Taşdemir, 85 yaşında Hafızlık tespit sınavına katıldı.

85 yaşındaki Mercan Taşdemir’in en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak ve dünya gözüyle bir kez olsun görmek.