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Bursa’da 20 kişinin şahitlik ettiği nikah herkesi şaşırttı

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban’ın asistanı Sercan Tutal (25) ile Hatice Bilmiş (23) dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini 20 kişi üstlendi.

Haberde İnsan 12.10.2021, 12:09
Bursa’da 20 kişinin şahitlik ettiği nikah herkesi şaşırttı

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban’ın asistanı Sercan Tutal (25) ile Hatice Bilmiş (23) dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini 20 kişi üstlendi.

Alkışlar eşliğinde salona giren genç çift nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, şahitliklerini ise, arzuları üzerine belediye başkan yardımcıları ve AK Partili meclis üyeleri olmak üzere 20 kişi üstlendi. Şahitlerin "evet" cevapları 1 dakika sürdü. Genç çifte evlilik cüzdanını AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun takdim etti. Düğünde Belediye Başkanı Alper Taban ve meclis üyeleri İnegöl çiftetellisi oynadı.

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