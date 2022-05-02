Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa’nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi’nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya giren vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı. Bayramlaşma töreni havadan da görüntülendi.