Bursa Hayvanat Bahçesi’nin sevimli yavruları ilgi odağı

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyeleri, sevimlilikleriyle görenleri gülümsetti. Annelerin sırtından inmeyen sevimli 5 lemur yavrusu ile koyun ve keçilerin dünyaya gelen 34 yavrusu, ilgi odağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayatlarını sürdüren lemurların 5 yavrusu dünyaya geldi. Annelerinin sırtından hiç inmeyen minik yavrular, renkli görüntüler oluşturdu. Kameralara yakın ilgi gösteren lemurların toplam sayısı ise kırmızı kuyruklu lemur ile 45’e yükselmiş oldu.

Daldan dala zıplayan lemurlar, muz ve kesilmiş meyveleri yemenin keyfine vardı. Kimi yavru ise, annesinin kucağında uyumayı tercih etti.

Hayvanat bahçesinin diğer sevimli üyeleri koyun ve keçilerin ise 34 yavrusu görenleri gülümsetti. Ailelerinin yanından ayrılmayan minikler, ayakta durmakta zorlandığı anlar da dikkat çekti. Yavrularla birlikte koyun ve keçilerin sayısı da 84’e yükseld.

Maymunların dünyaya gelen yavrusu ise, annesinin sırtından inmedi. Yorulduğunda dinlenmek için duran anne o esnalarda ise yavrusunu kucağına aldı. Yavruların sayısı ile yeni üye ile birlikte 18’e yükseldi.