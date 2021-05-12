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Bursa Filistin için tek yürek oldu

Bursa’da yaklaşık 2 bin araç, İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü kınamak adına konvoy oluşturup, korna çalarak Filistin’e destek oldu.

Haberde İnsan 12.05.2021, 23:25
Bursa Filistin için tek yürek oldu

Bursa’da yaklaşık 2 bin araç, İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü kınamak adına konvoy oluşturup, korna çalarak Filistin’e destek oldu.

Bursa’da yaklaşık 2 bin araç Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde konvoy oluşturdu. Korna çalıp slogan atan gruplar, ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla sokakları doldurdu. Konvoy Ulu Cami önünde son bulurken burada da Filistin’e destek için sloganlar atıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen destek konvoyu drone ile havadan görüntülendi.
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