Bursa Emirsultan Camii Ramazan Bayramında doldu taştı

Bursa’da 600 yıllık tarihi Emirsultan Camisi’nin restorasyonunda sona gelinirken Ramazan Bayramı namazı yoğun bir kalabalıkla kılındı. Camideki namaza Bursa Valisi, Belediye başkanı ve Bursa protokolü katılırken, namaz yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 3 yıldır restorasyonu süren 600 yıllık Emirsultan Camii, depreme karşı özel paslanmaz çelik millerle delinip içten adeta örümcek ağı gibi örülerek güçlendirildi. Ramazan Bayramı namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Camide kılınan bayram namazına Bursalıların ilgisi yoğun olurken, Bursa Valisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa protokolüde yerini aldı.

Namaz çıkışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, ’’ Emirsultan Camisini planladığımız gibi, Ramazan Bayramı namazıyla birlikte tekrardan cemaatimizin ibadetine sunmuş olduk. Uzun süren bir restorasyon sonucu geçirdik ama iyide bir restorasyon oldu. Emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel oldu kubbede de büyük problemler çıkmıştı onlarda güçlendirildi. Bütün müslüman aleminin de bayramını tebrik ediyorum. Bugün biraz buruk kutluyoruz çünkü Filistin’de yapılan zulmü de buradan kınıyoruz’’ dedi.

Ufak tefek eksiklerinin de zamanla tamamlanacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ’’ Bursa’nın her bir köşesi Allah dostlarıyla, padişahlarla ve ecdat yadigarlarıyla dolu. Emirsultan buranın en özel köşelerinden bir tanesi. Emirsultan’ı böyle güzel haliyle görmek insanlarımız ve bizler için büyük bir gurur. İnşallah kısa bir süre sonra omuz omuza saf tutacağımız güzel günlerde Emirsultan’da buluşacağımız günü temenni ediyorum’’ dedi.