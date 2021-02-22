Bursa dünyaya çekirdek ihraç edecek

Kalitesi ile dünya ülkelerin tercih ettiği Bursa ayçekirdeğinin ekimleri başlıyor. Kaliteli ürün yetiştiren Bursa üreticisi, Çin’den gelen ay çekirdeği ithalatını durdurup ihracat yapmayı hedefliyor.

Çekirdek üreticisi Furkan Aydın, “Bugün Çin’den gelen ay çekirdeği ithalatını durdurup, Türkiye’ye ihracatçı pozisyonuna sokmak istiyoruz. Geçen yıl verimin yüksek olması ve aynı zamanda ürün fiyatlarının da çiftçiyi memnun etmesiyle bu sene de Yenişehir ve Marmara bölgesi için yaklaşık 80 bin dönüm çerezlik ve yağlık ay çekirdeği ekilmesinin beklentisi içerisindeyiz. Yağ oranının ve bölgemizin topraklarının verimli olması sebebiyle ay çekirdeğimiz dünyada bir numaradır” diye konuştu.

Aydın, “Geçen yıl siyah ay çekirdeği fiyatları 7 ile 10 lira arasında değişiklik gösterdi. Beyaz ay çekirdeği ise 10 ile 15 lira arasında bir fiyat aralığındaydı. Fiyatların geçen seneyle aynı olmasını bekliyoruz, ihracat fazla olursa fiyatlar yükselir” dedi.