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Bursa Büyükşehir Belediyesi bağımlılıktan kurtarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2 bin 84 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar bin 664 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.

Haberde İnsan 02.01.2022, 15:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi bağımlılıktan kurtarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2 bin 84 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar bin 664 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.

Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye’de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası bütün toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek, sosyal iyileştirme sürecini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar 2 bin 84 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar bin 664 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.

Pandemi sürecine rağmen bağımlılıkla mücadele çalışmalarında hız kesmeyen GADEM’de 2021 yılında 510’u yeni danışan olmak üzere bin 280 farklı kişi ile 4 bin 354 seans görüşme gerçekleştirildi. 100 kişi aile eğitimi programı olan SAMBA eğitimine katılırken, 190 danışan ise tıbbi tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirildi. Bunun yanında yaklaşık 1000 kişiye de koruyucu-önleyici çalışmalar kapsamında eğitimler verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en fazla önem verdikleri konunun başında sağlıklı, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirecek çalışmaları hayata geçirirken, özellikle bağımlılıkla mücadelede konusunda da önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever’in veciz ifadesini unutmayalım. ‘Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz. Bursa Büyükşehir her daim yanınızda” diye konuştu.

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