Burnu ile kitap yazdı, okurlarına imzaladı

Bursa’da yaşayan bedensel engelli Dilek Uçar (30), kollarını ve bacaklarını kullanamadığı için burnuyla kitap yazdı. Uçar, Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle yazdığı, iki üniversiteli genç kızın hayatını anlattığı kitabının tanıtımını, Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de yaptı, okurları için imzaladı. Dilek, şimdi kendi hayatını anlattığı 2. kitabını yazıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin dezavantajlı ve engelli gençlerin taramasını yaptığı esnada tanıştığı bedensel engelli Dilek Uçar, en büyük hayali olan kitap yazma isteğinden onu ziyaret edenlere bahsetti. Bu isteğin Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a iletilmesinin ardından Yılmaz, Dilek’i görmek için evine gitti. Kitabı yazmak için tablet isteyen Dilek’i kırmayan Başkan Yılmaz, bununla kalmayarak Dilek’in ellerini kullanamadığı için burnuyla tablette yazdığı kitabın basımını belediye imkanlarıyla sağladı. İki üniversiteli genç kızın hayatını anlattığı “Ölümsüz Hayatlar”ı 1 yılda yazan Dilek, kitabın tanıtımını Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de Yıldırım Belediyesi’nin açtığı standında tanıttı, okurlarıyla buluşarak onlar için imzaladı.

“Dilek, kitabımda “aşk var” diyor”

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt, Dilek ile tanışmalarını ve kitap yazma sürecini anlattı. Bozkurt, şunları söyledi:

“Dilek ile Yıldırım bölgesinde yaşayan dezavantajlı ve engelli gençlerin taramasının yapıldığı esnada tanıştık, yollarımız kesişti. Dilek’in azmi ve heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Onun hayalleri vardı, bu hayallerinden bahsetti ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bunları ilettiğimizde Dilek’in bu hayallerini gerçekleştirmek üzere evine ziyarete gitti. Dilek onunla karşılaştığında bir kitap yazmak üzere kendisinden bir tablet rica etti. Başkanımız da onun bu isteğini kırmadı. Ellerini kullanamadığı için bu tablette burnuyla yazdı bu kitabı. Dilek’in kitabı iki tane üniversite öğrencisinin hayatlarından bahsediyor. Onların yaşamış olduğu zorluklardan, onların içinde bulunduğu, onun söylemiyle aşk var diyor”.

“Dilek 2. kitabında kendi hayatını anlatıyor”

Dilek’in ablası Melek Uçar, şöyle konuştu:

“Dilek ellerini kullanamadığı için bunun çok fazla eksikliğini hissediyordu. Kitabı yazarak da bir nevi bunu tamamladı. Bunun için çok çaba harcadı. Kitap için baya bir zaman ayırdı. Bunun için çok uğraştı. Çünkü hep bir kitap bastırmak istiyordu. Sağ olsun Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz da bu konuda destek verdi. Dilek’in bu hevesinin kırılmasını istemem çünkü şu an 2. kitabını yazmaya başladı. Bu sefer kendi hayatını anlatıyor”.

Dilek Uçar, Tam Bana Göre Festival’de Yıldırım Belediyesi’nin standında kitabını imzalamaya devam ediyor.