Burhaniyeli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını sürdürüyor

Burhaniye ilçesinde, 8 yıldan beri fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor. 4 liralık ekmeği 3,5 liradan satan Gözaydın’ın askıda ekmek uygulamasına hayırsever vatandaşlar da destek oluyor.

Aşağı Çarşı Caddesinde fırın işletmeciliği yapan 44 yaşındaki Mesut Gözaydın, ilçede 4 liradan satılan 200 gramlık ekmeği 3,5 liradan satarken, 8 yıldan bu yana da askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor. Yardımsever vatandaşlar da uygulamaya destek oluyor. Uygulamayı devam ettirmeye kararlı olduğunu anlatan Mesut Gözaydın, “8 senedir Burhaniye de fırın işletmecisiyim. Şu anda ilçemizde 4 lira olan ekmeği 3,5 liradan satmaya çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu bildiğimiz vatandaşlarımız var. Aynı zamanda askıda ekmek uygulaması ile de ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtım yapıyoruz. Askıda ekmek uygulaması, gerekse vatandaşların desteğiyle gerekse bizim takviyelerimizle beraber Burhaniyemiz de ihtiyaç sahibi olan hemen hemen herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Yazın bu askıda ekmek ihtiyacı günlük 70-80 iken, kışın mevsimsel olarak birazda geçim sıkıntısı olduğundan dolayı 150-200’e kadar dayanmaktadır. Çevremizdeki vatandaşlarında duyarlı ve bizi desteklemesi bu yönde ihtiyaç sahibi vatandaşların işlerini daha kolaylaştırıyor” dedi. Uygulamayı desteklediğini anlatan Fatih Altınbeyaz da, “Devlet memuruyum ve yazarım. Böyle uygulamaların kesinlikle devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü, hayatta paylaşırsak hep birlikte elimizdekini bölüşürsek daha iyi olur. Daha etik olur. Daha ahlaki olur. Daha güzel olur. Daha da paylaşımcı bir ruhla hayatımızı devam ettiririz. Yani komşumuz açken biz tok olamayız. Böyle bir irfandan böyle bir öğretiden geliyoruz. O yüzden böyle uygulamaların böyle güzelliklerin devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunları yapanları, böyle şeyleri devam ettirenleri, bu adetleri hala uygulayanları tebrik etmek lazım diye düşünüyorum” dedi.