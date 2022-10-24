Burhaniye’de Mahalle Muhtarları toplantısı yapıldı

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında Mahalle Muhtarları Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vefa Sosyal Destek Projesi, Ulusal Hane Ziyaretleri Projesi ele alandı.

Toplantıda yakacak yardımları başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfından yapılan yardım ve projeler gözden geçirildi. Ayrıca, diğer kurumların yapmış olduğu hizmetlerle ilgili konular görüşüldü. Kurum amirleri tarafından muhtarlara bilgilendirmeler yapılırken, muhtarların görüş ve talepleri değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak ve ilgili kurum amirleri ile merkez mahalle muhtarları katıldı.