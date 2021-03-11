Burcu Biricik kimdir?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

2006 yılında Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Burcu Biricik’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)

2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2007 – Maçolar (TV Dizisi)