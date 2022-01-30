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Burası Uludağ değil, Akyazı: Etkinliği duyan oraya koştu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Kızak Şenliği, Uludağ ve Kartepe Kayak Merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğe 7’den 70’e her kesimden vatandaş ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunu geliştirerek her yıl yapacağız inşallah” dedi.

Haberde İnsan 30.01.2022, 16:27
Burası Uludağ değil, Akyazı: Etkinliği duyan oraya koştu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Kızak Şenliği, Uludağ ve Kartepe Kayak Merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğe 7’den 70’e her kesimden vatandaş ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunu geliştirerek her yıl yapacağız inşallah” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından karne tatilindeki öğrenciler ve ailelerinin güzel vakit geçirebilmeleri için organize edilen ‘Kızak Şenrliği’ne vatandaşlar akın etti. Güzlek Mahallesi Keremali Yaylası yolunda hazırlanan alanda gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürdü. Çocukları ile birlikte kar ve doğanın tadını çıkartmak isteyen aileler şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Uludağ ve Kartepe Kayak Merkezlerindeki yoğunluğu aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkaran çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Şenliğe Akyazı ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerden de vatandaşların katılması dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşları ile birlikte etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini aktaran 11 yaşındaki Feyza Şen, “Bu etkinliği çok beğendik, kayıyoruz ve farklı şeyler yapıyoruz. Akyazı Yağcılar Mahallesi’nden geldik. Arkadaşlarımız ile birlikte kayıyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bazen düşüyoruz, çarpışıyoruz ama eğleniyoruz. Bu etkinliği düzenlediği için Akyazı Belediyesi Başkanı Bilal Soykan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlik için İstanbul’dan geldi

Etkinliği görüp oğlu ile birlikte kayak yapabilmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Zülfikar Ünverdi, “İstanbul’dan oğlumla birlikte sırf kayak yapmak için buraya geldik. İlk kez düzenlendiğini öğrendik ve çok memnun olduk. Güzel bir etkinlik olmuş ve inşallah geleneksel olmasını temenni ediyoruz” derken, 14 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Ünverdi ise, “Çok eğlendim, burada hem kayak yapıyoruz hem kayak yapıyoruz hem de kardan adam yapıyoruz. Etkinlik çok eğlenceli geçiyor. Bunun için Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Geleneksel hale getireceğiz inşallah"

Etkinlik hakkında bilgiler aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Karne tatilinin başlaması ile birlikte kar yağışı da başladı ilçemizde. Yağışla beraber karla mücadele içerisine girerek bütün köy yollarımızı açtık. Okulların da tatil olması sebebiyle bu hafta sonunda da çocuklarımızın eğlenebileceği ‘Kızak Şenliği’ yapalım diyerek ani bir karar verdik ve 1 gün içerisinde de ancak bu kadar hazırlanabildik. Çok yoğun, ilgi de güzel. Artık şimdi de eğlence zamanı diyerek böyle bir program yaptık ve inşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Bütün misafirlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

İlgi ve alaka çok güzel

Etkinliğe çevre ilçe ve illerden de katılan vatandaşların olduğunu belirten Başkan Soykan, “Aslında biz çocuklar için bu şenliği düzenlemiştik ama görüyorum ki aileleri de çok ilgili ve alakalı. Çok güzel bir etkinlik oldu ve bunu geliştirerek her yıl yapacağız inşallah. İlk etapta bunu ilçemizde oturan vatandaşlarımız için düşünmüştük ama çok dışarıdan gelen insanlar da var. İhlas Kaplıca Evleri’nde kalanlar başta olmak üzere çevre pansiyonlarda kalanlar da etkinliğimize katılım gösteriyor. Hatta çevre ilçe ve illerden de gelenler var. Çok yoğun oldu, bugün 2’nci gün. Çocukların yüzlerini gülerken görmek çok güzel. Zaten Cumhurbaşkanımız her fırsatta çocuklarımız ve gençlerimize önem verilmesi gerektiğini söylüyor, biz de onun önderliğinde hemşerilerimize hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyoruz” dedi.

"Uludağ ve Kartepe gibi burayı da Aktepe yapacağız inşallah"

Soykan, “Bildiğiniz üzere Uludağ ve Kartepe’de böyle kayak, kızak merkezleri var. Bizim bölgede uzun süre kar kalmadığından dolayı belki şimdiye kadar öyle bir tesis yapılmadı. Ama inşallah Uludağ ve Kartepe gibi burayı da Allah nasip ederse Aktepe olarak yapacağız. Aktepe Kayak-Kızak Merkezi olarak düzenleyeceğiz ilerleyen yıllarda çok daha güzelini planlayacağız inşallah. Güzlek Mahallesi’nin hemen üzerinde Keramali Yaylası’nın hemen altındayız, burası biraz daha genişlik olduğu için burayı tercih ettik” diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu etti"

Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı da, “Güzlek Mahallesi bilindiği üzere kar alan bir bölge. Bu da Akyazı Belediye Başkanımız önderliğinde güzel bir etkinliğe dönüştürüldü. Değerlendirdik ve mahallemize vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Akyazı Belediye Başkanımız ve belediyemize çok teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel, daha kalıcı hizmetlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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