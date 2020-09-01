Burası Ege kanyonları değil, Siirt Botan Vadisi

Ege bölgesindeki kanyonları aratmayan Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Botan Vadisinde tekne turlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Siirt’te baraj sularının yükselmesiyle beraber doğal manzarasıyla dikkat çeken Botan Vadisinde tekne turlarına ilgi arttı. Her gün çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Botan Vadisindeki doğal güzellikleri görmeye gelen vatandaşlar o anları fotoğraflıyor. Botan Vadisinde düzenlenen tekne turlarıyla eşsiz güzellikleri olan tarihi yerleri ve doğa harikası olan Botan Vadisini görme fırsatı bulacak olan yerli ve yabancı turistler için tekne turlarına ilginin her geçen gün arttığını belirten Ilısu Deniz Taşıma Kooperatif Başkanı Şirin Kazak, eşsiz manzaraya sahip doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisinde tekne turlarına ilginin arttığını söyledi.

Suların yükselmesiyle müthiş bir manzaranın ortaya çıktığını anımsatan Kazak, “Arkadaşlarımızla birlikte Ilısu Barajı üzerinde deniz taşıma kooperatifi kurduk. Siirt’e, hizmet vermek istiyoruz denizcilik anlamında. Siirt halkı ile yerli, yabancı turistleri ağırlamak istiyoruz. Siirt’i turizme kazandırmak istiyoruz. Tanıtımını yapmak istiyoruz” diye konuştu.