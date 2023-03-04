Burada satılan her şey depremzedeler için

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan esnaflar tarafından açılan hayır panayırında satılan ürünlerin geliri ilçe genelindeki depremzede vatandaşlara bağışlanacak. El emeğiyle yapılan ürünlere ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Ülkeyi yasa boğan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraların sarılabilmesi için tek yürek olundu. Hendek Plaza ve çevre esnafları da bu çerçevede anlamlı bir etkinlik düzenledi. El emeğiyle yaptıkları yiyecek ve ürünleri ilçe merkezinde bulunan Muammer Sancar Caddesi üzerinde açtıkları hayır panayırında satışa sundu. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği hayır panayırından gelen gelirler ise depremzede vatandaşlar için kullanılacak.

“Yaralarını sarabilmek için mücadele ediyoruz”

Esnaf Emine Kavakçı Tosun, “Deprem olduğu andan itibaren o bölgeden ilçemize gelen depremzedeler ile tanışmış olduk. Kendilerinin acılarını yürekten paylaştık, dua ve desteklerimizle yanlarında olmaya çalıştık. İlçemizde bütün insanlar el ele vererek güzel bir birliktelik oluşturdu. Bizlerde o süreçte yanlarında olmak adına genel ihtiyaçları konusunda ne yapabiliriz diye düşündük Hendek Plaza esnafları ve diğer esnaf arkadaşlarımızın da desteğiyle birlikte. Bir butik açtık; sıfır ve sıfıra yakın ikinci el giyim evi butiği. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimize en güzel şekilde ağırlamak, acılarına ortak olmak ve onların yaralarını nasıl sarabiliriz diye mücadele veriyoruz. Bugün de bir hayır çarşısı düzenledik. Buradan gelecek olan parayı depremzedeler için değerlendireceğiz. Onlar için alacağımız iç ve dış giyim malzemelerini kendilerine teslim edeceğiz” dedi.

“Alışverişe geldik, bizde bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz”

Bölgeye alışverişe gelen Muhammet Emin Şahin, “Burada bugün depremden etkilenen ailelerimize yönelik vatandaşımızın hazırlamış olduğu hayır çarşısına katıldık. Sağ olsunlar vatandaşlarımız, ailelerimize kucak açtılar ve desteklerini sürdürüyorlar. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Alışverişe geldik” diye konuştu.

“Halkımız bizi bu konuda yalnız bırakmadı, teşekkür ediyoruz”

Esnaflardan Kader Kahraman, “Bütün halkımızı bekliyoruz. Az, çok demeden herkesin bir katkısı olsun. Bizler buradayız Hendek esnafı olarak. Hazırladığımız ürünleri burada satıyoruz” şeklinde konuşurken, Zehra Polçumcu ise, “Hendek esnaflarındanım. Bu etkinliği de depremzede ailelerimize destek olmak amacıyla düzenledik. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Birçok el emeği ürünlerimiz var. Buradan toplanan para ile depremzede ailelerine destekte bulunacağız” ifadelerine yer verdi.