Burada para geçmiyor, ne alırsan ücretsiz

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, uyguladığı sıra dışı hizmetle dikkat çekiyor.

Hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini muhtarlık binasında raflara dizerek ihtiyacı olanı aldığını belirten Sert, bu uygulamasıyla örnek oluyor.

Sadece kendi mahallesi değil, başka mahallelerden gelen ihtiyaçlılara da yardımda bulunduklarını kaydeden Sert, her ay yaklaşık 50 aileye yardım yaptıklarını söyledi.

Muhtarlık binasındaki raflarda, gelenlerin hangi ürüne ihtiyacı varsa onu aldığını belirten Sert, bu uygulamayı yaklaşık 44 aydır yaptığını belirtti. Raflarda çocuk oyuncağından çocuk ayakkabısına kadar her şey bulunuyor.

Gelenleri geri çevirmiyoruz

Yardım yaptıkları kişileri araştırarak belirlediklerini kaydeden Sert, “Seçim öncesi ekiplerimizle birlikte seçim çalışması yaparken bir yandan da ihtiyaçlı ailelerin tespiti yaptık. Seçimi kazandıktan sonra tekrar bu aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyip bunları tutanak altına aldık. Bu çalışmayı yaparken gerek Kaymakamlığımız olsun, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olsun sorarak kişiler hakkında bilgileri toparlayarak bizim de bu taşın altında elimiz olsun düşüncesiyle yardım yapmaya başladık. Devletimiz sağ olsun yardım yapıyor orada bir sıkıtı yok, biz de ufak da olsa yardım yapmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin kapılarını çalarak onların desteğiyle burada ihtiyaçlılara ücretsiz yardım yapıyoruz. Mahallemde ihtiyaçlı geliyor benim zeytinyağım bitti diyor kendisine zeytinyağını alıyor, şekerim bitti deyip şekerini veriyoruz. Kesinlikle koliler halinde vermiyoruz sadece ihtiyacı kadar alıyor. Muhtarlığımızda çocuk mamasından çocuk bezine, sütünden yoğurduna kadar her türlü ürün mevcut olup ihtiyacı kadar alabiliyorlar. Ayrıca kedi, köpek mamasına yönelik yardımlarımız da var. Patatesinden soğanına kadar etinden salamına, sucuğuna kadar kısacası bu hayır kapısında yok kelimesi yok. Hayırseverlerimiz sağ olsunlar bizi telefonlarla arıyorlar bize gönderiyorlar biz de ihtiyaçlılara dağıtıyoruz. Sadece Cumhuriyet Mahallesinde değil Ortahisar ilçesinin her mahallesinden gelen oluyor dolayısıyla duyanları geri çevirmiyoruz. Bunları yaparken mahalle muhtarlarının önüne geçmek istemiyoruz onların da görüşleri alarak gerekli yardım yapıyoruz. Raflarımız boşalıyor tekrar doluyor dolayısıyla raflarımız boş durmuyor” dedi.

Her ay muntazam olarak yaklaşık 50 aileye yardım yapıyoruz.

Her ay muntazam olarak 50 kadar aileye yardım yaptıklarını ifade eden Sert, “Her ay muntazam olarak yaklaşık 50 aileye yardım yapıyoruz. Bu yardımları yaklaşık 44 aydır yapıyoruz pandemide de durmadık. Benim mahallemde geldiğimizden beri sloganımız şu; kimse üşümeyecek kimse aç kalmayacak. Her yıl 40-60 ton kömür dağıtıyoruz hepsinin evine kadar gidip kömürlerini bırakıyoruz. Arayan iş adamlarımız var bizim aradıklarımız var. Siyasetçileri arıyorum, ayırım yapmaksızın onlarda gücü nispetinde bize yardımda bulunuyorlar. Mahallemde hiçbir ailenin siyasi görüşüne, giyimine kuşamına bakmaksızın yardım yapıyoruz “diye konuştu.

Şu ana kadar örneği olmadı

Şu ana kadar böyle bir uygulamayı duymadıklarını kaydeden Sert, “Şu ana kadar bunun örneği maalesef olmadı. İnşallah tüm muhtar arkadaşlarımızın bundan sonra bu konuda öz veriyle çalışmalarını bekliyoruz. Ortahisar ilçemizin 86 mahalle muhtarı var Trabzon genelinde 708 muhtarımız var. Gönlüm istiyor ki; bunların bu konuda hepsi ama çok, ama az aktivasyon sağlasınlar. Eğer biz bunu sağlarsak devletimize de katkı sağlamış oluruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal alanda yaptığı hizmetler takdire şayandır. İş adamlarından müjdeli haberler bekliyoruz” dedi.