Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor
ESNAF OSMAN ERDAŞ, İNSANLARIN SÜREKLİ OLARAK KENDİSİNE ADRES SORDUĞUNU VE KİMİ ZAMAN HİÇ TANIMADIĞI İNSANLARIN DAKİKALARCA KENDİSİNE DERT YANDIĞINI İFADE EDEREK, “BİZ BURADA OTURURKEN SÜREKLİ ADRES SORMAK İÇİN GELEN İNSANLARLA BAŞLADI. SONRASINDA DÜŞÜNDÜK VE MİZANSEN OLARAK ADRES SORMAK 1 TL, ADRESE TESLİM 10 TL OLARAK YAZDIK VE BU GÜN GEÇTİKÇE DAHA DEĞİŞİK HALLER ALMAYA BAŞLADI. BURADA FOTOĞRAF ÇEKENLERİ GÖRÜNCE, FOTOĞRAF ÇEKİNMEYİ DE 20 LİRA OLARAK YAZDIM. BAZEN BURADA OTURURKEN HİÇ TANIMADIĞIM İNSANLAR GELİYOR, DERTLERİNDEN BAHSEDİYOR. BEN DE ‘BU BÖYLE OLMAYACAK’ DEDİM VE DERT DİNLEMENİN SAATİNİ DE 50 LİRA OLARAK YAZDIM” DEDİ.
Ordu’da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan 1 TL, adrese götürdüklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali’ye bağışlayacak.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği esnada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu. Mizansen olarak, adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde bir yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi. Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali’nin tedavisi için bağışlayacak.
“Dert dinlemenin saati 50 lira, adres sormak 1 TL”
Esnaf Osman Erdaş, insanların sürekli olarak kendisine adres sorduğunu ve kimi zaman hiç tanımadığı insanların dakikalarca kendisine dert yandığını ifade ederek, “Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı. Burada fotoğraf çekenleri görünce, fotoğraf çekinmeyi de 20 lira olarak yazdım. Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de ‘bu böyle olmayacak’ dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım” dedi.
“Toplanan paralar Demir Ali için kullanılacak”
“Bu ilgi gördü ve sonrasında ise bizim kardeşimiz Demir Ali’nin hastalığını duyduk ve bu işi Demir Ali kardeşimiz için devam ettirmeye karar verdik” diyen esnaf Osman Erdaş, “Biz mizansen olarak başladığımız bir uygulamayı, Demir Ali kardeşimizin sağlığı için kullanmaya karar verdik” şeklinde konuştu.
“İlk defa böyle bir olayla karşılaştım, şaşkınım”
Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Bence süper bir uygulama, ilk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur” dedi.
“Mizansen bir uygulamanın yardıma dönüşmesi harika bir olay”
Uygulamanın güzel olduğunu ifade eden emekli öğretmen Şadi Genç, “Gerçekten çok yerinde bir olay. Bizim halkımız da yardımseverdir. Burada esnaf arkadaşımızın mizahi olarak başlattığı uygulamanın Demir Ali’ye destek olarak güncellemesi harika bir olay” diye konuştu.
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