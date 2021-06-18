Bunun sahtesini anlamak çok zor

Son zamanlarda kullanımı oldukça artan polarize camlı güneş gözlüklerinin sahtelerinin de satıldığını belirten uzmanlar, vatandaşın bunu anlamasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Türkiye’de yaz aylarında güneş ışınlarının fazla gelmesiyle birlikte birçok vatandaş güneş gözlüğü kullanıyor. Son zamanlarda vatandaşlar güneş ışınlarından en az etkilenmek için polarize camlı güneş gözlüklerine daha çok talep gösteriyor. Polarize, yansımaları çok iyi emebilen bir film tabakasıdır. Günümüzde ise, polarize film tabakası, işlenmemiş camın içine yerleştirilerek güneş gözlüğü sektöründe de kullanılıyor. Bu sayede, camın göz kamaştırıcı ışık yansımalarını emmesi sağlanıyor. Çoğu ürünün sahtesi olduğu gibi polarize camlı güneş gözlüklerinin de çakması yapılıyor. Sahtesiyle gerçeğin ayırt edilmesinin zor olduğu öğrenildi.

“En güvenlisi gözlükçüden garanti belgesiyle birlikte almak”

Eskişehir’de uzun yıllardır güneş gözlüğü satışı yapan tecrübeli esnaf Seyit Ali Uğur, vatandaşların son zamanlarda polarize güneş gözlüklerine talep gösterdiğini söyledi. Daha ucuza satılabilmek için sahtelerinin de yapıldığını belirten Uğur, “Bu sene en çok sattığımız polarize camlı gözlükler. Polarize camlar; parlamayı ve yansımayı önlüyor. Özellikle araba kullanırken asfaltın parlamasını ve camdan giren güneş ışınlarını kesiyor. Son dönemlerde her şeyin çakması olduğu gibi polarize camlı gözlüklerinde sahtesini yapıyorlar. Bunlar göze ciddi zararlar verebilir. Sahte polarize camlı gözlükleri vatandaş anlayamaz. İnsanlar ucuz diye sahte polarize camlı güneş gözlüklerini alabiliyor ama bunu yapmaması lazım. 15- 20 liralık gözlükler sahtedir. Gerçek polarize camlı gözlükler 150 liradan başlar. Göz sağlığına dikkat etmeleri gerek. Gerçek polarize camlı gözlüğü işportacılar satmaz. Zaten gerçeğiyle sahtesi zor ayırt edilir. O yüzden en güvenlisi bir gözlükçüden garanti belgesiyle birlikte almak” diye konuştu.