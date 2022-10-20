Bulgarlar Edirne’de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi

Edirne’ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi. Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

“Pazarlık yapıyoruz”

Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinden Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını belirterek, “Şu an burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz. Allah’a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak. Şimdi başka yere gideceğiz, orada da pazarlık yaparak alışveriş yapacağız. Şükür Allah’a fiyatlar iyi, uygun. İdare ediyoruz” dedi.

“Günlük ekmeklerini de alıyorlar”

Bulgaristan vatandaşlarının Edirne için bir artı olduğunu ifade eden unlu mamul işletmecisi Erol Ceylan, ekmeklerini ve bütün alışverişlerini kentten karşıladıklarını belirterek, “Bulgaristan vatandaşları kendi ekmeklerinden çok bizim ekmeği beğeniyorlar. Buraya haftalık ekmek almaya gelen de var, günlük ekmek almaya gelen de var” şeklinde konuştu.

“Artık diğer ülkelerden de geliyorlar”

Pazar esnafı Murat Karaçimen, “Bulgaristan’ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa’nın birçok kesimi buraya geliyor. Sadece aldıkları kaşar peyniri değil. Peynir, zeytin aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yüklü miktarda almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan vatandaşı Firdevs Veli de ekmeklerini bile Edirne’den karşıladıklarını ifade etti.

Diğer Bulgar vatandaşları da araçlarının bagajlarını market ve pazardan aldıkları ürünlerle doldurduklarını belirtti.