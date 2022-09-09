Bulgar tır şoförünün inanılmaz kurtuluşu

Mersin’den Bulgaristan’a yük götürmek için yola çıkan Bulgaristan vatandaşı tır şoförü Yuri Asenov Cherneva, Adana’nın Pozantı ilçesinde fenalaşınca direksiyona yığılıp kaldı. Bulgaristan’daki firma yöneticileri GPS’ten durumu fark edince Cherneva ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 16 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu olurken, ailesi “Teşekkürler Türkiye” mesajı verdi.

Bulgaristan-Türkiye arasında 14 yıldır tır şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Yuri Asenov Cherneva (56), Mersin’in Tarsus ilçesinden yalıtım malzemesi yükledi. Bulgaristan’a doğru yola çıkan Cherneva, yaklaşık 1 saat sonra Adana’nın Pozantı ilçesinde yokuş çıkarken aniden fenalaştı. Kazaya yol açmamak için tırı son anda ve güçlükle durduran Cherneva, direksiyonun üzerine yığıldı. Bu sırada tırdaki GPS cihazından, çalıştığı firmanın Bulgaristan’daki merkezine tırın seyir planına aykırı şekilde durduğuna dair sinyal gitti. Yol ortasında tırın durmasının sıra dışı olduğunu fark eden yetkililer Cherneva’yı aradı. Telefonu açıp sadece “Ölüyorum” diyebilen şoför daha fazla konuşamadı.

16 gün yoğun bakımda kaldı

Bulgaristan’daki firma yöneticilerinin Türkiye Sağlık Bakanlığı’yla iletişim kurması üzerine tırın durduğu yere ambulans gönderildi. Ambulans, bilinci kapalı olan Yuri Asenov Cherneva’yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Hastanede ‘Salmonella’ bakterisine bağlı enfeksiyon nedeniyle solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen hasta, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Esra Aybal kontrolünde 16 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Nefroloji Servisi’ne nakledildi. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Günay ve Nefroloji Kliniği İdari Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fatma Ülkü Adam’ın kontrolünde tedavileri tamamlanan Yuri Asenov Cherneva taburcu edildi.

Türk sağlıkçılar kurtardı

Yuri Asenov Cherneva’yı, hastanede kızları Ralitsa Yurieva Cherneva ve Nicolina Yurieva Cherneva da yalnız bırakmadı. Babalarının hastaneye kaldırıldığını duyar duymaz Türkiye’ye geldiklerini anlatan Ralitsa, “Babam 16 gün bilinci kapalı şekilde kaldı. Durumu çok ağırdı. Ama burada hastanenin yöneticilerinden doktorlara, hemşirelerden temizlik elemanlarına kadar herkes bizimle en iyi şekilde ilgilendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük çaba gösterdiler. Türk sağlıkçılarının bu ilgisi ve emeği olmasaydı, babam hayatta olmazdı. Bize gösterilen ilgi ve yapılan iyilikleri hiç unutmayacağız” dedi.

Cherneva ailesi, hastaneden ayrılırken “Teşekkürler Türkiye” mesajı verdi.

"Yeniden dünyaya geldim"

Yaşadıklarının çoğunu hatırlamayan tır şoförü Yuri Asenov Cherneva da, “Yeniden dünyaya geldim” dedi. Direksiyona yığılmışken çalan telefonu açıp “Ölüyorum” dedikten sonrasını hatırlamadığını anlatan Cherneva, “Aniden fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Açıp sadece ‘Ölüyorum’ dedim. Telefon elimden düşmüş ve o andan sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre burada doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Emrah Günay ise, “Hastamız bakteriyal enfeksiyona bağlı solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliğiyle gelmişti. Yoğun bakım takiplerinin ardından kliniği düzelince nefroloji servisine devraldık. Takiplerinde şu anda böbreği de düzeldi” dedi.