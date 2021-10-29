Bulduğu altın tuğrayı sahibine teslim etti

Malatya’da asgari ücretle çalışan Erkan Malkoç, görev yaptığı parkta bulduğu ve maaşının 2-3 katı değerindeki altın tuğrayı sahibine teslim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Erkan Malkoç, Turgut Özal Tabiat Parkı’nda düğün çekimleri yaptıkları sırada altın tuğrasını düşüren çiftin tuğrasını bularak Turgut Özal Tabiat Parkı Güvenlik Şefi Rıdvan Tatarel’e teslim etti. Yapılan araştırma neticesinde altın tuğranın İbrahim Kılınç’a ait olduğu tespit edilerek, kendisine ulaşılıp tuğra sahibine teslim edildi.

Asgari ücretle çalışan ve kendi maaşının 2-3 katı değerindeki altın tuğrayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşayan Erkan Malkoç, bulmuş olduğu altın tuğrayı sahibine teslim etmenin huzuru içerisinde olduğunu belirterek, “Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Her dürüst insanın yapması gerekeni yaptım” dedi.

Görevli personele teşekkür eden İbrahim Kılınç ise “Kaybetmiş olduğumuz altın tuğrayı bulan ve bize teslim eden arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Belki birçok insanın yapmayacağı bir davranış örneği sergiledi. Bu davranışın bütün insanlara örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.