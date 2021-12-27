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Bulaşıkçılıktan başladı, şimdi 2 restoran, 1 futbol kulübü işletiyor

Adana’da aile restoranında 7 yaşında bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan kebapçı, aradan geçen yılların ardından 2 restoran açıp bir de amatör futbol kulübü kurdu. Yanında onlarca kişiyi istihdam eden Cihangir Korkmaz, “Günde 18 saat çalışıyorum. Çok çalışınca başarılmayacak hiçbir şey yok” dedi

Haberde İnsan 27.12.2021, 10:49
Bulaşıkçılıktan başladı, şimdi 2 restoran, 1 futbol kulübü işletiyor

Adana’da aile restoranında 7 yaşında bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan kebapçı, aradan geçen yılların ardından 2 restoran açıp bir de amatör futbol kulübü kurdu. Yanında onlarca kişiyi istihdam eden Cihangir Korkmaz, “Günde 18 saat çalışıyorum. Çok çalışınca başarılmayacak hiçbir şey yok” dedi

7 yaşında aile restoranında bulaşıkçılığa başlayan Cihangir Korkmaz, hem okudu hem de restoranın bütün kademelerinde çalıştı. Aradan geçen 17 senenin ardından Korkmaz, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde ilk kebapçı dükkanını kurdu. Burada yaptığı ‘İkiyüzlü kebap’, ‘Gömlek Ciğer’ gibi tariflerle adından söz ettiren Korkmaz, bir de amatör ligde mücadele eden Cihangirspor’u kurdu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Korkmaz, geçen sene de merkez Seyhan ilçesinde açtığı yeni restoranında Siirt’in meşhur lezzetlerinden büryan kebabını Adanalılarla buluşturdu. Yanında onlarca kişiye istihdam sağlayan Korkmaz, başarı sırlarını anlattı.

Günde 18 saat çalıştığını söyleyen Korkmaz, “Aile şirketinde hayat mücadelesi vererek başladık. Hem okudum hem de çalıştım. Adana’da 2 tane işletmem var. Adana kebabını, Adana lezzetlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin çok dikkatini çektik” diye konuştu.

“İsim hakkı vermeye başlayacağız”

Kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, önümüzdeki aylarda isim hakkı vererek yeni şubeler açacağını da söyledi. Korkmaz, “Yurt içi ve yurt dışından talepler çok fazla. Onlara da inşallah cevap vereceğiz. Onlara da Adana kebabını ve Adana lezzetlerini ulaştıracağız” dedi.

Günde 18 saat çalıştığını belirten Korkmaz, “Yıllardır bu işin içerisindeyim. Hep çok çalıştım. Günde 18 saat çalışarak işimizi devam ettiriyoruz. Halen de çalışıyorum ve yorulmak nedir bilmiyorum. İşimizi aşkla yapıyoruz. Herkes çalışırsa gerçekten başarabilir. Biz çalışmaya inanıyoruz. Sadece en güzel şekilde işimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

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