Bugün Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 15'inci ölüm yıldönümü

İSMAİL CEM KİMDİR?

1959'da İstanbul Robert Koleji'nden, 1963'te Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1981'de Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset sosyolojisi dalında Lisans Üstü eğitimini tamamladı.

1963 yılında gazetecilik hayatına başlayan ve çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürlüğü yapan İsmail Cem, siyasi yaşamında üç dönem dışişleri bakanlığı yaptı. 1974 -1975 tarihleri arasında Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü, 1987 – 1991 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili, 1995 – 1999 tarihleri arasında Kayseri Milletvekili, 1996'da Demokratik Sol Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Üyesi, 1989 -1991, 1993 – 1995 tarihleri arasında AKPM Sosyalist Grubu Başkan Vekili, 1996'da AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 7 Temmuz 1995 – 6 Ekim 1995 Tarihleri arasında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamada Türk Dış Siyaseti konulu dersler veriyordu.

İsmail Cem, Ekovitrin dergisince verilen 'Yılın Starları' ödülleri kapsamında, 2002 yılında "Yılın Bakanı" seçilmişti.