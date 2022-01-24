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Bugün Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 21'nci yıl dönümü! Rahmetle anıyoruz...

Bugün Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 21'nci yıl dönümü. Diyarbakır'da emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada suikast sonucu şehit düştü. Peki Şehit Ali Gaffar Okkan kimdir, nereli? İşte 5 polis memuruyla birlikte şehit olan emniyet müdürünün hayatı ve ölümüne ilişkin detaylar...

Haberde İnsan 24.01.2022, 13:47
Bugün Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 21'nci yıl dönümü! Rahmetle anıyoruz...

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Ali Gaffar Okkan (d. 24 Şubat 1952; Hendek, Sakarya - ö. 24 Ocak 2001, Diyarbakır) Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili hâlen meçhul olan bir suikast sonucu öldürülmüş polis müdürüdür.

Ali Gaffar Okkan, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

Bu ilde komiser rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde 1992 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfî ederek Kars il emniyet müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümündeki lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

ALİ GAFFAR OKKAN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Zerrin Okkan ile evli olan Şehit Gaffar Okkan'ın Sezin ve Fikri Can Okkan isimli iki çocuğu var.

HİZBULLAH'IN ÇÖKERTİLMESİNE KATKI SAĞLADI

Kars emniyet müdürü iken, PKK ve Hizbullah örgütlerinden olumsuz etkilenen Diyarbakır halkına emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Gaffar Okkan, Hizbullah'ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümü: Şehit edildiği akşam ne açıklayacaktı?

DİYARBAKIR'DA PEK ÇOK İLKE İMZA ATTI

Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıktılar, trafiği yönettiler. Gaffar Okkan, iki küçük otomobil aldı ve mavi-beyaza boyattı, ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu. Havaalanındaki kadın polisler, yaşlı yolcuların bilet işlemlerini yaptı, onlara uçaklarına kadar eşlik etti. Havaalanına tekerlekli sandalye aldırdı. Okkan'ın ilklerinden biri de, şehrin önemli merkezlerine kameralar taktırmasıydı. Gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekranda sokakları gözlerdi.

ŞEHİT İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN NERELERDE GÖREV YAPTI?

İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 1992 yılında aynı şehirde 1993'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi olduktan sonra Kars İl Emniyet Müdürü oldu.

GAFFAR OKKAN SUİKASTİ NASIL OLDU, NEREDE VEFAT ETTİ?

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından valilik binasına makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu cinâyet hâlâ çözülememiş olmakla birlikte, Hizbullah tarafından işlenildiği iddia edilmektedir. Hakkında pek çok gazete yazısı ve kitap yazıldı.

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