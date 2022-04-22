Bucha’da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş

Ukrayna’nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillerin yakınları, kimlik tespiti için hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırların önünde bekliyor.

Rusya-Ukrayna savaşında 58. güne girilirken, sivil ölümlerle gündemdeki yerini koruyan Bucha kentinden acı manzaralar gelmeye devam ediyor. Evlerde ve caddelerde bulunan sivillere ait cesetler, kimlik tespit için getirildikleri morglarda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırlarda bekletiliyor. Çok sayıda cansız beden kimlik tespiti için tırda bekletilirken, cenazelerini bulmak isteyen aileler de tırın önünde bekliyor.