banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayının bu yılki temasının “doğruluk” olduğunu hatırlatarak, "Doğruluk’ temasıyla amaç; sırat-ı müstakim üzerine yaşamamızın önemini bir kez daha anlatmak, bu konuya dikkat çekmek ve üst düzey farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Haberde İnsan 01.04.2022, 12:48
Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayının bu yılki temasının “doğruluk” olduğunu hatırlatarak, "Doğruluk’ temasıyla amaç; sırat-ı müstakim üzerine yaşamamızın önemini bir kez daha anlatmak, bu konuya dikkat çekmek ve üst düzey farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında bir Ramazan’a daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Ramazan ayı; ‘başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş’ anlamına gelen ve Mevla’mızın Kur’an-ı azimüşşanda Ramazan’ın önemini, kıymetini özel olarak bahsettiği Müslümanlar için fazilet ayıdır. Yüce Mevla’mız Kur’an-ı azimüşşanda bu ay ile ilgili olarak Ramazan ayı kendisinde Kur’an Kerim’in indirildiği insanları doğru yolu, hak ile batılı, iyi ile güzeli ayırt eden hayat rehberinin indirildiği bir ay olduğunu bizlere bildirilmiştir. ‘Kim o aya erişirse oruç tutsun’ emrini bizlere Ramazan ayında vermiştir. Ramazan ayı bizler için, Müslümanlar için neşe, huzur, mutluluk ve sevinç kaynağı olan bir aydır. Ramazan ayı bizlere hayatın ne anlama geldiğini öğreten, fakirlik, yoksulluk, miskinliğin empati yaparak ne olduğunu gösteren bir aydır. Bu bağlamda öncelikli olarak bu ay Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim okumalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Bu ay; Kur’an ayı olduğu gibi aynı zamanda Rabb’imizin fakirlere, yoksullara, miskinlere, kimsesizlere, düşkünlere verilmesini emrettiği zekat ibadetinin, sadakanın, infakının, sadakayı fıtırın verildiği bir aydır. Bu ayda zekatlarımızla, Allah yolunda yaptığımız infaklarla, fakirlerimizi, yoksullarımızı, garibanlarımızı, öksüzlerimizi sevindirelim.

Onların gönüllerine de bir neşe, huzur katalım. Aynı zamanda kendimiz hem oruç tutarak hem de zekat vererek maddi ve manevi kirlerden arındıralım” diye konuştu.

“Ramazan ayı; 11 ay neler yaptık, Allah için neler yapabiliriz, geçmiş ömrümüzde nasıl bir hayat yaşadık, gelecek hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz diye muhasebe yaptığımız bir aydır” diyen Çakır şunları söyledi.

“Ramazan ayı muhasebe yaparak büyük bir hesaba, Mahkeme-i Kübra’ya en güzel şekilde hazırlanma ayıdır. Ramazan ayı hesap gününü hesap ederek hesabımızı en güzel şekilde en kolay şekilde vermeye çalıştığımız bir aydır. Rahmet ve bereket ayıdır. Başı rahmet dedik. İbadetlerimizle, itaatlerimizle, dört elle sarılacağımız hayır hasenat ve salih amellerimizle, başını rahmetle donatırız. İbadetlerimizi Ramazan aynın ortasında daha aşkla, şevkle, daha kuvvetli bir şekilde yaparak mağfiret sahibi oluruz. Ramazan’ın sonunda son 10 günde yaptığımız ibadetlerimizle, hayır ve hasenatlarımıza tövbelerimizi ekleyerek, her zaman yaptığımız tövbeleri daha çok yaparak günahlardan arınırız. Ramazan ayının kim faziletine inanarak Allah için bu ayı ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanacağı müjdesine bu ay nail oluruz. Çünkü bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Onu biz kendimiz yaparız. İbadetlerimizle yaparız. Bu bağlamda Ramazan ayının cennet vatanımıza, aziz milletimize hayırlar getirmesini niyaz ederek bu yılki Ramazan ayının temasının ‘doğruluk’ olduğunu hatırlatırız. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bir tema belirliyor. Bu yıl da ‘doğruluk’ temasını belirledi. Doğruluk; sırat-ı müstakim üzerine yaşamamızın önemini bir kez daha anlatmak, bu konuya dikkat çekmek, Müslüman kardeşlerimizde bunun üst düzey farkındalığını oluşturmaktır.”

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19