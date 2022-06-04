Bu yaz doğa tatilleri moda

Bu yıl yüksek fiyattan dolayı Ege ve Akdeniz kıyılarına gidemeyenler doğa tatillerini tercih ediyor.

Harmancık ilçesinde bulunan Bungalov evler büyük rağbet görüyor. Bu evleri kiralayanlar ormanların içerisinde konaklarken ayrıca ilçenin doğal güzelliklerini keyfini çıkartıyor. Doğal güzellikleriyle ön palana çıkan ilçede doğa harikası pek çok güzellik bulunuyor. Harmancık Belediyesi’nin işlettiği Bungalov evlerde konaklamak isteyen ziyaretçiler günler öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Bungalov evlerde 2 kişi hafta içi 400 liraya hafta sonu ise 550 liraya kahvaltı dahil konaklama imkanı buluyor. Burada konaklayanlar ilçenin tüm doğal güzelliklerini gezme imkanı bularak uygun fiyata keyifli tatil imkanı buluyor.

Bungalov evler hakkında bilgi veren Harmancık Eko Tesisleri İşletme Sorumlusu Ahmet Tuncer, "İlçemiz Bursa’ya 90 Kütahya’ya ise 85 kilometre uzaklıkta, ilçemiz doğal güzellikleriyle ön palana çıkıyor. Bungalov evlere büyük talep var ilçemize gelen misafirler evlerimizde konaklayıp doğal güzelliklerin keyfini çıkartıyor. Tesisimizde toplam 20 tane bungalov evimiz var bazı hafta sonları gelen yoğun talebi karşılayamıyoruz. Talep çok fazla, fiyatlar uygun insanlar artık doğa tatilini de tercih ediyor. İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Bursa’dan misafirlerimiz geliyor. İlçemizde çok sayıda doğal güzellik var burada konaklayanlar doğal güzellikleri gezerek harika bir tatil geçiriyor. Herkesi ilçemizin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.