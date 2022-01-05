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Bu üniversitede çay-simit ücretsiz

Gaziantep Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle kampüs içerisindeki çarşıda açılan Genç Ofis’te öğrencilere ücretsiz çay ve simit ikramında bulunuyor. Çay-simit ikramı, çoğu zaman kahvaltı bile yapamadan üniversiteye gelen öğrencilerden tam not alırken, Genç Ofis’teki samimi ortam da öğrencileri memnun etti.

Haberde İnsan 05.01.2022, 11:10
Bu üniversitede çay-simit ücretsiz

Gaziantep Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle kampüs içerisindeki çarşıda açılan Genç Ofis’te öğrencilere ücretsiz çay ve simit ikramında bulunuyor. Çay-simit ikramı, çoğu zaman kahvaltı bile yapamadan üniversiteye gelen öğrencilerden tam not alırken, Genç Ofis’teki samimi ortam da öğrencileri memnun etti.

Gaziantep Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle kampüs içerisindeki çarşıda açılan Genç Ofis’te örnek bir proje hayata geçirdi. Hayata geçirilen proje kapsamında sabah erken saatlerde derse gelen ve kahvaltı yapma imkanı bile bulamayan öğrenciler için ücretsiz çay-simit hizmeti sunulmaya başlandı. Öğrencilerin hem çay-simit eşliğinde karınlarını doyurarak sohbet ettiği hem de müzik yaparak stres attığı Genç Ofis’e öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

"Çay-kahve bakanlıktan, simit üniversitemizden"

Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Genç Ofis’te öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilere böyle bir merkez kazandırdıkları ve böyle bir hizmet sundukları için mutlu olduklarını belirtti. Rektör Özaydın, "Burası Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Ofisi. Burada öğrencilere çay ve simitten öte muhabbet ortamı oluşturarak, öğrenci odaklı bir ofis haline dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerimizin fikir dünyalarını geliştirecek ortamı kurmaya çalışıyoruz. Her hocamız öğrencileriyle buraya gelip ders işleyebilir. Geleceğin Türkiye’sini gençlerimiz inşa edecek ve o yüzden bizim için kıymetliler. Biz öğrencilerimize geçmişi anlatacağız, onlar geleceğimizi kurgulayacak. Bu ofisi öğrenciler yönetecek. Çay ve kahve ikramı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olup, biz de öğrencelerimize ücretsiz simit ikram edeceğiz. Bakanlığımıza ve bu uygulamadaki emekleri ve desteklerinden dolayı yardımsever iş insanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Çay-simit uygulaması imdadımıza yetişti"

Genç Ofis sayesinde hem hoş vakit geçirdiklerini hem çay-simit ile kahvaltılarını yapabildiklerini söyleyen öğrenci Sümeyye Batman ise, "Bu uygulama çok güzel. Çünkü sabah derslerimiz çok erken olduğu zaman yada sınavlarımız olduğu zaman kahvaltı bile yapamadan kampüse geliyoruz. O yüzden ilk olarak buraya geliyoruz. Burada çay-simit ve hoş sohbetin bir arada olduğu bir ortam var. Yani çok güzel ve samimi bir ortam var burada" ifadelerini kullandı.

"Çay-simit eşliğinde hoş vakit geçiriyoruz"

Öğrenci Kader Kavak’ta Genç Ofis’teki çay-simit hizmeti ile kurulan ortamın kafelerdeki ortamdan çok daha iyi ve samimi olduğunu belirterek, "Burada hem ders çalışabiliyoruz hem arkadaşlarımızla çay-simit eşliğinde sohbet ederek hoş vakit geçirebiliyoruz. Çoğu zaman sabah erken saatlerde kahvaltı bile yapamadan geliyoruz okula. Genç Ofis’te verilen ikramlarla hem kahvaltı yapabiliyoruz hem de ders çalışabiliyoruz. Kafe ortamından daha samimi bir ortam var burada. Sigara içilmemesi çok önemli bir etken. Çok temiz ve hijyenik bir ortam. Bu uygulama için rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Böyle alanların arttırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Özellikle soğuk kış günlerinde çok önemli"

Öğrencilere yönelik hayata geçirilen hizmetin çok önemli olduğunu ve bunun değerini havaların oldukça soğuk olduğu bu günlerde daha iyi anladıklarını söyleyen öğrenci Duygu Şinik de, "Soğuk kış günlerinde burada oturup sıcak bir çay içmek ve yanından simit ikramı çok güzel. Bunun dışında burada oturup ders çalışabiliyoruz, hoş vakit geçirebiliyoruz. O yüzden burada çok güzel bir ortam var. Çay ve simitle burada güne başlamak zihnimizi de açıyor. O yüzden üniversitemizin böyle bir şey düşünerek hayata geçirmesi çok önemli bir hizmet" diye konuştu.

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