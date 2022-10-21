Bu üniversite çok farklı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi özel çocukları ağırladı. Atölye çalışmalarına katılan özel çocuklar, resim ve spor yaptı, müzik atölyesinde doyasıya eğlendi.

Kentte bulunan Çocuk Kulübü, Düzce Belediyesi tarafından Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürüldü. Birçok çocuğun eğitim aldığı, atölye çalışmalarına katılarak gelişimlerine katkı sunduğu üniversite, özel öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Çocuk Üniversitesi’ndeki atölye çalışmalarına katılan özel çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Resim atölyesinde resim, spor atölyesinde spor yapan çocuklar, müzik atölyesinde de doyasıya eğlendi.

"Özel çocuklar sosyal gelişimlerini tamamlayacaklar"

Çocuk Üniversitesi’ndeki aktivitelere ilişkin bilgiler veren Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Diler Kar, "Çocuk Üniversitesi’nin açıldığını duyduktan sonra özel çocuklarımızın bu özel yerden faydalanmalarını istedik. Bir plan yaptık ve bunu Milli Eğitim Bakanlığımıza sunduk. Sene sonuna kadar haftada bir gün çocuklarımız iki atölyeden faydalanacaklar. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Müdürü Sevinç Hocama çok teşekkür ederim. Kendisi de konuya çok sıcak baktı. Birlikte özel çocuklarımızı bu atölyelerden faydalandırmak ve topluma daha çok adapte etmek en büyük amacımız. Burada özel çocuklarımız gönüllerince eğlenecekler, aynı zamanda tasarım yapacaklar, diğer atölyeleri kullanacaklar. Bugün ilk günleri olduğu için heyecanlılar ama özel çocuklarımızın da kendi yeterlilikleri noktasında yapabilecekleri çok şeyleri var. Biz bunu okulda yıllardır görüyoruz. Farklı bir mekan da farklı insanlarla iletişime geçmeleri onların sosyal olarak gelişimlerini daha da güçlendirecek" dedi.