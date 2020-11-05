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Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

Ordu'nun en bilindik lezzetlerinden olan ‘Ordu tostu’, 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılıyor.

Haberde İnsan 05.11.2020, 10:35
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Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana'nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu, özellikle yemek için kente gelenler oluyor. Ordu'ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor. Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.

#Ordu #tost
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