Bu tarlada para geçmiyor

Amasya’nın Taşova ilesinde yaşayan 67 yaşındaki Nurettin Gani, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri herkese ücretiz dağıtıyor.

Taşova ilesine bağlı Çaydibi köyünde dedesinden kalan topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan 5 çocuk babası Nurettin Gani, cömertliği ile dikkat çekiyor. Tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz dağıtan Gani, “Geçmişlerinin canına değsin” duasını almakla yetiniyor.

“Babam hep derdi ‘herkes yiyecek, içecek, serbest"

Nurettin Gani, "Tarla dedemden kalma. Dedem babama, babamdan da bana kaldı. Böyle devam ediyor. Babamın orada üzüm bahçesi var. Alıp yemeyene kızardı. ’Herkes alsın yesin serbest’ derdi. Babam hacıydı. 1986 yılında hacca gitmişti. Babam ’herkes yiyecek, içecek, serbest’ derdi. Aynı mirası devam ettiriyorum. Ücretsiz hepsi. Karpuz, kavun, soğan, fasulye, biber, mısır hepsi de var. Olmayan yok. Bu sene benim karpuz meşhur. Herkes benim karpuzu methediyor. ’Nurettin Gani’nin karpuzu güzel’ diyorlar. Buradan gelip geçeni durduruyorum, ’alın’ diyorum. Biraz önce traktörle gidene de verdim. ’Geçmişlerinin canına değsin’ demesi yeterli. Bizde para geçmiyor. Bu tarlada mahsul ücretsiz” dedi.

"Yani para ile gelsen aç gidersin”

Komşu Cemalettin Bak, “Çaydibi’nde başı dertte olan, paraya ihtiyacı olan, her türlü konuda yardım isteyen varsa Nurettin Gani’yi buluyor. Şu anda bahçesinde gördüğünüz hiçbir mahsul para ile satılmaz. Yani para ile gelsen aç gidersin” diye konuştu.

Gani’nin ücretsiz mahsul uygulaması herkesin duasını alıyor, takdirini kazanıyor.